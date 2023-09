Sinal analógico da RBS TV será desligado em Tenente Portela

Os telespectadores de Getúlio Vargas, Tenente Portela e Porto Xavier, no Rio Grande do Sul, devem ficar atentos, pois o sinal analógico da RBS TV será desligado nessas localidades a partir do dia 18 de outubro. Esses municípios já têm acesso ao sinal digital da emissora, que oferece maior qualidade de som e imagem.

Para aproveitar o sinal digital, é importante instalar uma antena UHF em um ponto elevado da residência, preferencialmente no telhado, direcionada para a torre de transmissão da emissora e sem obstruções para evitar perdas de sinal. É aconselhável contar com a ajuda de um profissional para fazer a instalação correta.

Quem possui televisões de tubo ou modelos anteriores a 2012 precisará de um conversor digital e uma antena UHF, uma vez que esses aparelhos apenas recebem o sinal analógico. Se o mostrador do canal indicar um "ponto" no número, como 12.1, por exemplo, isso significa que a TV já recebe o sinal digital. Não é necessário fazer essa mudança para quem possui TV por assinatura.

A RBS TV fornece instruções sobre como sintonizar o sinal digital, dependendo do tipo de televisão:

TV sem conversor integrado:

Selecione a entrada de sinal à qual o conversor está conectado (AV, HDMI ou Antena/RF). Após o sinal do conversor aparecer na tela, acesse o menu do conversor e escolha a opção "buscar canais".

TV com conversor integrado:

Acesse o menu da televisão e busque automaticamente os canais digitais disponíveis.

Em caso de dúvidas ou para obter mais informações sobre a transição para o sinal digital, os telespectadores podem entrar em contato pelo telefone 0800 051 6336, pelo e-mail [email protected] ou visitar o site rbstvdigital.com.br. É fundamental realizar essa mudança para continuar desfrutando da programação da RBS TV com qualidade.