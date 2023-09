Tribunal de Contas realiza auditoria na Prefeitura de Tenente Portela

Auditores do Tribunal de Contas do Estado estão conduzindo uma auditoria na Prefeitura de Tenente Portela. A visita de auditoria está ocorrendo nesta quinta e sexta-feira, como parte do planejamento do tribunal. A informação foi confirmada pelo Coordenador da Regional do Tribunal de Contas em Frederico Westphalen, Gerson Batistella.

Segundo Batistella, a visita faz parte do planejamento do Tribunal de Contas do Estado e estava previamente agendada. O objetivo da auditoria é realizar uma análise in loco no Centro Administrativo do município. O Secretário de Administração, Planejamento e Comunicação Social, Paulo Farias, informou que a visita estava programada e é parte do processo de rotina do Tribunal de Contas. Ele também informou que essa é a primeira auditoria presencial do Tribunal de Contas do Estado, durante a gestão Sala e Balestrin.

Curiosamente, há informações de que dois ex-prefeitos de Tenente Portela, acompanhados por membros do legislativo, estiveram no Tribunal de Contas do Estado em Frederico Westphalen algumas semanas atrás. Eles teriam apresentado denúncias de supostas irregularidades na administração municipal atual.