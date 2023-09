CTGs querem transformar Acampamento Farroupilha em patrimônio cultural imaterial

Durante a sessão solene da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela, os dois CTGs locais, CTG Sentinela da Fronteira e CTG Guardiões da Fronteira, entregaram um ofício pedindo o apoio dos vereadores para transformar o Acampamento Farroupilha em patrimônio cultural e imaterial do município.

O pedido foi apresentado pela patroa do CTG Sentinela da Fronteira, Clair Boni Menegazzi, e pelo patrão do CTG Guardiões da Fronteira, Regis Sandro Carniel, com o apoio de todos os tradicionalistas de Tenente Portela. O Acampamento Farroupilha já é um evento oficial do município desde 2011, de acordo com a Lei 1952.

Na justificativa do pedido, as duas patronagens afirmaram que transformar o Acampamento Farroupilha em patrimônio cultural imaterial é uma medida importante para preservar e promover a rica herança cultural e histórica do Rio Grande do Sul. Além disso, a iniciativa visa promover o turismo cultural, fortalecer a identidade regional, incentivar a inclusão e educar as gerações presentes e futuras sobre a cultura gaúcha, tornando o espaço do acampamento um local de convívio coletivo, igualitário e social.

O pedido agora será analisado pelos vereadores, que decidirão sobre a proposta de transformar o Acampamento Farroupilha em patrimônio cultural imaterial de Tenente Portela.