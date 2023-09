A empresa Macuco Yucumã inicia treinamento da nova equipe operacional

A Macuco Yucumã, empresa do Grupo Macuco com experiência de mais de três décadas na operação de passeios turísticos nas Cataratas do Iguaçu, iniciou o processo de formação de sua equipe destinada a operar no atrativo turístico localizado no interior do Parque Estadual do Turvo, no Rio Grande do Sul. Esse treinamento abrangente visa assegurar a prestação de serviços de alta qualidade e um atendimento primoroso aos turistas, especialmente nesta nova fase dos passeios de ecoaventura no Parque do Turvo.

O programa de treinamento contemplou diversos tópicos, incluindo:

Educação Ambiental. Atendimento de Excelência. Desenvolvimento de Liderança. Resolução de Conflitos. Técnicas de Primeiros Socorros. Combate a Incêndios. Fortalecimento das Relações Interpessoais.

Juliane Nunes, diretora-geral do Grupo Macuco, destacou a importância da qualificação da equipe para garantir a excelência dos serviços, especialmente neste novo empreendimento no Parque do Turvo.

Durante o treinamento, os colaboradores tiveram a oportunidade de interagir com autoridades locais, incluindo o prefeito de Derrubadas, Alair Cemin, que enfatizou o avanço do turismo na região e a parceria com o Grupo Macuco. A secretária de Indústria, Comércio e Turismo, Angelita Bomm dos Santos, também participou do treinamento e expressou o apoio do município para o sucesso do novo empreendimento.

A Macuco Yucumã, como parte do Grupo Macuco, é conhecida por sua dedicação à conservação ambiental e à sustentabilidade. A empresa utiliza veículos silenciosos para minimizar ruídos e poluição, reduziu a largura das trilhas para facilitar a travessia dos animais e construiu trilhas suspensas. Esses esforços resultaram na conquista de duas certificações de destaque: a ISO 14001 (Meio Ambiente) e a ISO 21101 (Segurança).

A iniciativa da Macuco Yucumã visa proporcionar uma experiência excepcional aos turistas e ampliar a visitação no Parque do Turvo, contribuindo para o desenvolvimento do turismo na região.