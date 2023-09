Derrubadas adquire retroescavadeiras para serviços no interior

O ato de entrega contou com a presença do prefeito em exercício de Derrubadas, Miro Mulbeier, e do secretário municipal da agricultura, Nelci Gaviraghi. (Foto: Prefeitura de Derrubadas)

A Prefeitura de Derrubadas, recebeu, na tarde da última quinta-feira (14), uma retroescavadeira para ser utilizada na prestação de serviços para a comunidade. A máquina foi adquirida através de emenda impositiva da bancada do MDB de Derrubadas no valor de R$ 95.994,00 e recursos do Município no valor de R$ 322.006,00, totalizando R$ 418.000,00.

A retroescavadeira será destinada à Secretaria Municipal de Agricultura, para fortalecer as atividades na área rural. A máquina será utilizada em trabalhos de terraplanagem, limpeza de estradas rurais, construção de açudes e outras demandas da agricultura.

O ato de entrega contou com a presença do prefeito em exercício de Derrubadas, Miro Mulbeier, e do secretário municipal da agricultura, Nelci Gaviraghi.