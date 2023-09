Confúcio Moura aponta alguns motivos que impedem o crescimento do país

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) destacou, em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (18), o baixo desenvolvimento econômico brasileiro e as dificuldades do país em atingir os seus objetivos. Segundo o parlamentar, muitos políticos têm apresentado propostas de qualidade, mas não conseguem aprová-las.

— Eu sei que todos nós queremos que o Brasil prospere, se desenvolva, distribua melhor a renda. Esse é um ponto pacificado. Mas, ao mesmo tempo, a gente verifica que parece que tem, na frente do nosso país — não só do nosso país, como de tantos outros países aqui da América Latina —, um imenso [monte] Everest à nossa frente, que é muito difícil de subir e de escalar. Temos uma série de problemas que impedem o nosso crescimento.

Confúcio Moura chamou atenção para a desigualdade socioeconômica entre a população e o fato de a maioria da riqueza do país “estar concentrada na mão de poucas pessoas”. Segundo o senador, existe uma "dualidade brutal" na economia brasileira.

O parlamentar também ressaltou a importância da educação para o desenvolvimento do país. E apontou, em seu discurso, a razão que, a seu ver, impulsionou países como Singapura, Coréia, Nova Zelândia e Austrália.

— Porque, além das reformas econômicas estruturais, eles fizeram também a reforma da educação. Eles investiram na educação de qualidade. Colocaram, realmente, as crianças para aprender. Vai para escola, é para aprender a ler, escrever e contar. Essa é a realidade.