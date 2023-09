Celesc anuncia mudança da loja do Itacorubi para o Centro da Capital

A loja de atendimento aos clientes da Celesc em Florianópolis, hoje localizada no Bairro Itacorubi, passará a funcionar, a partir do dia 25 de setembro, em novo endereço no Centro da Capital, na Rua Saldanha Marinho, 374, esquina com a Rua Anita Garibaldi. O local foi utilizado como loja da Companhia até 2019.

O objetivo da mudança é levar o atendimento da Companhia para uma região que concentra outros órgãos e serviços públicos, facilitando a vida do consumidor. O espaço está sendo reformado e dará lugar a uma loja moderna, com ainda mais conforto para os clientes.

“Essa mudança está alinhada ao desejo de nosso governo de levar os serviços para mais próximo do cidadão, tanto pelos canais digitais como presencialmente”, destaca o governador Jorginho Mello.

Na mesma linha, o presidente da Celesc, Tarcísio Estefano Rosa, ressaltou a importância da mudança. “Ao transferir a loja para o Centro da Capital, a população terá mais facilidade e conforto para acessar os serviços da Celesc, não sendo mais necessário o deslocamento até o Itacorubi”, afirma.

A atual loja do Itacorubi ficará aberta para a população com totens de autoatendimento e pessoal para orientar os clientes até que haja uma adaptação à mudança.

Foto: Reprodução/Secom SC

Canais digitais

A Celesc reforça que os clientes também podem utilizar os canais digitais para a maior parte dos serviços, como emissão da 2º via da fatura, pedidos de ligação nova, religação e verificação do histórico de consumo.

São eles:

WhatsApp: (48) 99860-0067;

Aplicativo gratuito para Android (http://bit.ly/appCelescAndroid) e iOS (http://bit.ly/appCelesciOS);

Agência Web no site (www.celesc.com.br);

Telefone comercial: 0800 048 0120.