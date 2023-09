Mudança de mando de campo das Gurias do Yucumã gera polêmica

A decisão da direção do Flamengo de São Pedro/Gurias do Yucumã de transferir os jogos da equipe de Tenente Portela para Três Passos gerou uma grande polêmica e reações negativas na comunidade local.

A direção da equipe, representada por Ildo Scapini, justificou a mudança de mando de campo citando questões de custo e a possibilidade de atrair mais público em Três Passos, onde a equipe atuou em 2021 e parte de 2022. Scapini também mencionou que o CER Miraguai, dono do Estádio da Baixada em Tenente Portela, estaria vendendo bebidas alcóolicas contrariando determinações da Federação Gaúcha de Futebol, e busca pelo lucro.

Por outro lado, o presidente do CER Miraguai, Mauricio Hieneraski, afirmou que o clube não foi informado sobre a mudança e que a direção das Gurias do Yucumã não entrou em contato para discutir a situação. Hieneraski revelou que o CER Miraguai investiu cerca de R$ 30 mil para receber as partidas da equipe e expressou sua frustração com a decisão.

Mirna Braucks, empresária e apoiadora das Gurias do Yucumã, criticou fortemente a mudança de mando de campo e afirmou que os patrocinadores e apoiadores da equipe deveriam ter sido consultados antes da decisão. Ela enfatizou que a equipe pertence a Tenente Portela e não tem um único dono.

A decisão de transferir os jogos das Gurias do Yucumã para Três Passos gerou um debate acalorado na comunidade, destacando a importância do diálogo e da transparência nas decisões que afetam uma equipe que representa a cidade.

