Gurias do Yucumã vencem no principal e perdem no sub-17

Gurias do Yucumã encerraram a primeira fase da categoria principal com goleada (Foto: Cleber Tesche)

As Flamengo de São Pedro/Gurias do Yucumã, equipe de futebol feminino de Tenente Portela, entraram em campo duas vezes nesta semana, com resultados diferentes.

Na categoria sub-17, a equipe enfrentou o Grêmio em Três Passos no sábado, 17, e perdeu pelo placar de 4 a 0. Com essa derrota, o Grêmio permanece na liderança do grupo com 6 pontos, tendo vencido suas duas partidas. Já o Flamengo com 3 pontos e uma vitória e uma derrota está na vice-liderança do grupo.

Na categoria principal, a equipe das Gurias do Yucumã venceu o Futebol com Vida por 5 a 0 em partida realizada em Viamão. Com essa vitória, a equipe de Tenente Portela confirmou sua classificação em segundo lugar no Grupo A, somando 18 pontos em 7 jogos. A equipe venceu 6 partidas e não perdeu nenhuma, marcando 26 gols e sofrendo apenas 4.

Na próxima fase do campeonato, Grêmio e Internacional se juntarão ao grupo, totalizando 6 equipes. Elas jogarão todas contra todas em turno único, e os 4 melhores times se classificarão para as semifinais da competição.

As Gurias do Yucumã continuam mostrando seu desempenho competitivo no futebol feminino, buscando representar Tenente Portela com excelência.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.

■ Mensagens de reflexão no WhatsApp:

Clique aqui e receba as mensagens de reflexão do programa Estação Província