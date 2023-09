Acampamento Farroupilha de Tenente Portela Continua com Diversas Atividades

Concurso "Mate de Galpão" ocorreu no final de semana (Foto: Keli Biguelini)

Após um final de semana repleto de festividades, o Acampamento Farroupilha de Tenente Portela continua suas atividades ao longo desta semana. Nesta segunda-feira, houve integração entre escolas do município, com a participação de alunos dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio. À noite, a partir das 19 horas, está programada uma Sessão Solene da Câmara de Vereadores de Tenente Portela e um concurso de culinária.

Na terça-feira, o Acampamento Farroupilha seguirá com o 1º Grito Farroupilha Estudantil Municipal. Durante a noite, estão previstas apresentações de invernadas artísticas, seguidas por um Fandango com Renan e o Grupo Ronda Gaúcha. O evento continuará na quarta-feira com mais atividades e atrações.

O Acampamento Farroupilha é uma celebração da cultura gaúcha que reúne tradicionalistas, autoridades e comunidade local em Tenente Portela. A programação inclui uma série de atividades que destacam as tradições e valores do Rio Grande do Sul, como apresentações artísticas, concursos e comidas típicas.

