Ex-Prefeito de Coronel Bicaco, Roberto Zanella, Falece aos 72 Anos

No último final de semana, o ex-prefeito de Coronel Bicaco, Roberto Zanella, faleceu aos 72 anos de idade. Roberto Zanella era filiado ao MDB e exerceu o cargo de prefeito por dois mandatos consecutivos, de 2005 a 2012.

A eleição de Roberto Zanella em 2004 é lembrada como uma das mais épicas da história do município, pois ele venceu por apenas 5 votos, em uma disputa acirrada que marcou a política local.

O prefeito atual, Jurandir da Silva, emitiu um decreto oficial de luto de três dias em homenagem ao ex-prefeito Roberto Zanella. Além disso, foi decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais para o dia de hoje. No entanto, os serviços essenciais, como vigilância e coleta de lixo, funcionarão normalmente.

O falecimento de Roberto Zanella representa uma perda significativa para Coronel Bicaco, uma vez que ele desempenhou um papel importante na vida política e na administração municipal durante seus mandatos como prefeito.

