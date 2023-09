Em sessão especial, profissionais de educação física defendem sua importância

Com presença de professores, representantes de entidades de classe e autoridades, o Senado promoveu, nesta sexta-feira (15), sessão especial pelo Dia do Profissional de Educação Física, comemorado em 1º de setembro. A cerimônia foi marcada por discursos salientando o papel desses profissionais na busca de melhores condições de saúde das pessoas.

A solenidade foi presidida pela senadora Leila Barros (PDT-DF), autora do requerimento de homenagem ( RQS 55/2023 ).Na abertura da sessão, Leila classificou como “agentes de transformação” osprofissionais de educação físicaem suasvárias especialidades e, citando números da Pesquisa Nacional de Saúde,chamou a atenção paraos desafios da promoção do estilo de vida saudávelno país.

— Cerca de 60% dos brasileiros adultos, ou 96 milhões de pessoas, estão em situação de excesso de peso. Mais grave ainda é constatar que um em cada quatro de nossos concidadãos tem obesidade, num total de mais de 41 milhões de pessoas —pontuou.

Em sua opinião, apandemiade covid-19 mostrou aimportânciada atividade física para ofortalecimento do sistema imunológicoe para apromoção da saúde física e emocionalda população. A senadora homenageou também osprofissionais de educação físicaque desempenharampapel marcante emsua trajetória desportiva desde a escola.

—Muitas vezes o professor conhece mais a criança do que a própria família —lembrou a senadora, que foi jogadora de vôlei e medalhista olímpica em Atlanta (1996) e em Sidney (2000).

A secretária nacional de Esportes de Alto Desempenho do Ministério do Esporte, Marta Sobral, também reconheceu a importância dos professores de educação física na sua carreira. Ela pediu empenho no aprimoramento da condição física e mental da população por meio da atividade física e atribuiu sua trajetória de êxito no basquete — no qual conquistou duas medalhas olímpicas — ao incentivo que recebeu desses profissionais.

Um dos representantes de quem trabalha no segmento, Claudio Augusto Boschi, presidente do Conselho Federal de Educação Física (Confef), cumprimentou o Senado pela construção de leis que solidificaram a condição profissional da categoria.

— O profissional de educação física tem uma grande virtude: ele sabe ser grato e leal a quem atua e é grato por sua profissão.

A Federação Brasiliense de Vela Adaptada(FBVA) foi representada por seu vice-presidente,Estevão Lopes. Como a senadora, elerelembroua covid e seus efeitos, mais reduzidos em pessoas fisicamente ativas,e cobrou a valorizaçãoda categorianas escolas.

—Não estamos abaixo de nenhuma outra profissão. A medicina é importante, o direito é, mas a educação física é tão importante quanto. — defendeu.

A importância do reconhecimento aos profissionais de educação física também foi defendida pelo comandante da Escola Superior de Defesa (ESD), major-brigadeiro do ar Valdir Eduardo Codinhoto. Ele destacou o caso da unidade que dirige, responsável por um núcleo do Programa Forças no Esporte (Profesp) atendendo 260 alunos de escolas públicas.

Além do ensino para crianças e adolescentes, foi destacado o papel do exercício físico durante a vida. O presidente da Associação Brasileira de Academias (Acad Brasil), Ailton Mendes da Silva, pediu atenção à qualidade de vida de uma população em envelhecimento e disse que o país enfrenta a “pandemia calada” do sedentarismo, que sobrecarrega o Sistema Único de Saúde (SUS) e reduz a produtividade nacional.

— Isso faz com que a sociedade fique doente, não só fisicamente, mas mentalmente. Qual é o remédio para isso? Atividade física em todos os seus aspectos — assegurou Ailton.

Também presente na sessão, Nicole Christine de Azevedo Silva, presidente do Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal (Cref/DF), ressaltou o compromisso de sua categoria com a saúde da população e a necessidade de qualificação crescente dos profissionais para continuar “fazendo diferença” na vida das pessoas.

— Temos que nos empoderar desta capacidade que temos de melhorar e de preservar a saúde dos que confiam na nossa profissão e no nosso trabalho.

O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) pediu aos membros do Congresso um olhar atento para o tema da educação física, pontuando que o apoio à atividade física – principalmente nas escolas – deve ir além do mero discurso.

— Esta sessão especial tem o objetivo de homenageá-los, mas tem, sobretudo, o dever de ouvi-los. Vocês, que estão na ponta, no dia a dia da profissão de vocês, que sabem quais são os gargalos e o que pode ser feito para avançarmos.

Os ginastasRafael Pamplona dos Santos,Maryah Fernanda Praciano,Manuella Caroba Tubbse Manuella Souza Gomyde Portolerammensagensde agradecimento aos profissionais de educaçãofísica.

- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado