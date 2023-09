Consulado do Grêmio Inaugura Novo Layout do Totem na Entrada da Cidade

O Consulado do Grêmio está se preparando para realizar a inauguração do novo layout do Totem do Grêmio localizado na entrada da cidade. O evento está programado para o próximo sábado, com início às 10 horas da manhã.

A inauguração contará com a presença ilustre do ex-goleiro gremista Danrlei, além de atletas do elenco feminino do Grêmio. Será uma oportunidade para os fãs do clube gaúcho se encontrarem com essas personalidades do esporte e celebrarem sua paixão pelo Grêmio.

O Totem do Grêmio na entrada da cidade é um símbolo importante para os torcedores e representa o orgulho e a devoção ao clube. O novo layout certamente trará uma nova energia e entusiasmo para todos os que passarem por ali.