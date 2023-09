Redentora classifica-se em quarto lugar no Índice Municipal da Educação do Rio Grande do Sul

O governo do Estado do Rio Grande do Sul divulgou, no último dia 5, o resultado do Índice Municipal da Educação do Rio Grande do Sul (Imers), que tem sido considerado um critério essencial para a distribuição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) com base no desempenho na educação. Esse índice foi construído a partir das provas do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers) aplicadas nas redes municipais de ensino em 2022, incluindo dados sobre o desempenho dos alunos em Português e Matemática nos 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental, bem como a taxa de aprovação dos estudantes em todos os anos.

O município de Redentora obteve um excelente desempenho no Imers, classificando-se em quarto lugar no Estado, com um resultado de 78,43. A liderança ficou com Vespasiano Corrêa (84,10), seguido de Dois Irmãos das Missões (80,79) e Rondinha (80,26).

A decisão de incluir o desempenho na educação como critério para a distribuição do ICMS entre os municípios foi aprovada pela Assembleia Legislativa em novembro de 2021, baseada em um projeto enviado pela Administração Estadual. Inicialmente, a proposta previa a adoção desse critério a partir de 2024, representando 10% do total a ser distribuído, com a ampliação gradual do percentual até 2029, quando chegaria a 17%.

O secretário Municipal de Educação e Cultura de Redentora, Luis Henrique Perdoncini dos Santos, atribuiu o bom resultado do município ao excelente trabalho dos professores e ao comprometimento com um projeto educacional bem estruturado. Segundo ele, os professores identificam as necessidades dos alunos e buscam maneiras de atendê-las, estabelecendo uma relação igualitária e reconhecendo o potencial dos estudantes em contribuir para o próprio desenvolvimento.

O prefeito Malberk Dullius destacou que o resultado no Imers reflete o trabalho conjunto realizado pela Administração Municipal em parceria com as equipes diretivas das escolas, professores, funcionários, pais e estudantes. Ele enfatizou o incentivo dado aos professores e a importância da colaboração de toda a comunidade na construção de um projeto educacional de qualidade.

A conquista do quarto lugar no Imers demonstra o compromisso de Redentora com a educação de excelência e o esforço conjunto para o desenvolvimento educacional do município.