Derrubadas lança Grupo de Atividade Física para pessoas acima de 60 Anos

Nesta quarta-feira (13), foi lançado em Derrubadas um grupo de atividade física voltado para pessoas com mais de 60 anos. As atividades acontecerão todas as quartas-feiras, a partir das 8h30, no Ginásio do Bosque Municipal. Este grupo é uma iniciativa promovida pela gestora da rede “Bem Cuidar” e psicóloga do posto de saúde, Bruna Kaufmann, em colaboração com o educador físico Cleiton da Rosa e a nutricionista Adriane Homa, contando com o apoio dos demais profissionais da Unidade Básica de Saúde.

O objetivo desse grupo é promover a saúde e o bem-estar das pessoas com mais de 60 anos. As atividades incluem exercícios de mobilidade, dinâmicas de grupo e oportunidades para conversas e interações sociais. As atividades físicas são adaptadas às condições físicas individuais dos participantes, visando a segurança e o conforto de todos.

Bruna Kaufmann, gestora da rede “Bem Cuidar” e psicóloga do posto de saúde, enfatiza a importância da atividade física para a saúde, especialmente para pessoas acima de 60 anos, destacando que é uma oportunidade de exercício, diversão e conexão social. Cleiton da Rosa, educador físico, reforça a adaptação das atividades às necessidades dos participantes, garantindo a segurança de todos. Adriane Homa, nutricionista, ressalta os benefícios da atividade física na prevenção de doenças, na melhoria da qualidade de vida e na redução do risco de morte prematura.

Toda a comunidade com mais de 60 anos é convidada a participar desse grupo. Para obter mais informações, entre em contato com a Unidade Básica de Saúde local. Esta iniciativa visa promover a saúde e o bem-estar dos idosos da comunidade, contribuindo para uma melhor qualidade de vida na terceira idade.