Gurias do Yucumã deixam de jogar em Tenente Portela

A equipe do Flamengo de São Pedro/Gurias do Yucumã decidiu mudar sua sede de jogos de Tenente Portela para Três Passos. A equipe vinha mandando seus jogos no Estádio da Baixada, do Miraguai, desde o ano passado, mas a alta despesa de manter as partidas no local levou a direção a tomar essa decisão.

De acordo com Ildo Scapini, diretor da equipe, o custo de mandar os jogos em Tenente Portela estava se tornando inviável. A equipe precisava ceder parte da renda, a copa e cerca de 50 ingressos ao Miraguai, proprietário do estádio. Além disso, as últimas partidas tiveram baixa presença de público, com apenas 109 torcedores pagantes no último jogo em Tenente Portela, bem abaixo do esperado.

Em contraste, Três Passos oferece custos mais baixos para mandar as partidas, e o número de torcedores historicamente tem sido maior. O contrato para o mando dos jogos em Três Passos já foi assinado e tem validade até o final do ano, incluindo tanto a equipe principal quanto a categoria sub-17, que estão disputando o Campeonato Gaúcho.

O Miraguai divulgou uma nota onde lamenta a decisão e diz que foi pego de surpresa uma vez que não foi comunicado da decisão. A nota também cita que o clube fez investimentos significativos para adequar para as partidas da equipe do Flamengo e que além das partidas as instalações também eram usadas para treinos.