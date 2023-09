Projetos em Escolas Rurais de Barra do Guarita

Horta escolar em Barra do Guarita (Foto: Prefeitura de Barra do Guarita)

Os projetos educacionais implementados nas escolas do campo de Barra do Guarita estão mostrando que é possível cultivar conhecimento de maneira prática e sustentável. Em uma visita à Escola Municipal Cecília Meireles de Capoeira Grande, foi possível acompanhar as atividades do Projeto CultivAção, que é coordenado pelos professores Cristiane Silvestre e Orli César da Cruz.

Esses projetos, idealizados pela Secretaria de Educação e com o apoio do Governo Municipal, têm se tornado atividades práticas que contribuem para o desenvolvimento integral do ensino-aprendizagem. Além disso, promovem uma educação voltada para a sustentabilidade, ensinando aos alunos a importância da preservação ambiental e da agricultura responsável.

A iniciativa demonstra o compromisso da Prefeitura Municipal de Barra do Guarita em oferecer uma educação de qualidade e promover o crescimento das comunidades rurais por meio da educação sustentável.