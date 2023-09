Coronel Bicaco sedia capacitação ofertada pelo Ministério Público do RS

Profissionais de municípios da região participaram, durante a quarta-feira (13/9), da capacitação para o enfrentamento da violência contra a mulher no âmbito do projeto ‘CAO na Estrada’, coordenado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS).

As atividades programadas pelo Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher aconteceram no salão de eventos do Paradouro Cassemiro Antoniolli.

Após a abertura oficial, a promotora de Justiça, Ivana Battaglin, ministrou a palestra intitulada ‘Atuação em rede com perspectiva de gênero para a proteção dos direitos das mulheres’. Ela mostrou gráficos com dados do Anuário do Fórum Brasileiro da Segurança Pública que revelaram o aumento da violência contra a mulher em 2022 no país.

À tarde, a psicóloga forense, Karen Netto, palestrou sobre o tema: ‘Recuperação do agressor e rede de proteção’. Na ocasião, a parceira do projeto ‘CAO na Estrada’ relatou casos verídicos ocorridos no Estado e as respectivas medidas adotadas, bem como, os tipos de atendimentos disponibilizados às vítimas.

A programação ainda abriu espaço para oficinas, debates e perguntas. A capacitação teve as presenças das promotoras de Justiça, Miriam Alves de Souza, da Comarca de Coronel Bicaco; Andrelise Borrin Bagatini, da Comarca de Tenente Portela; e Ana Flávia Amaral Rezende, da Comarca de Sarandi.

O evento no município foi organizado pelo projeto ‘Bem Me Quero’, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social.