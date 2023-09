Voluntários de Derrubadas partem para Auxiliar na Recuperação de Roca Sales

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Uma van com 18 voluntários da cidade de Derrubadas partiu na manhã desta segunda-feira com destino à cidade de Roca Sales, no Rio Grande do Sul. Os voluntários, que incluem funcionários públicos, residentes de Derrubadas, um voluntário da cidade de Itapiranga, SC, e o secretário municipal de obras de Derrubadas, Juliano, estão auxiliando nos trabalhos de recuperação da cidade que foi atingida por uma enchente nos últimos dias.

Tenente Portela Há 2 horas Em Cidades Consulado do Grêmio Inaugura Novo Layout do Totem na Entrada da Cidade A inauguração contará com a presença ilustre do ex-goleiro gremista Danrlei,

Redentora Há 2 horas Em Cidades Redentora classifica-se em quarto lugar no Índice Municipal da Educação do Rio Grande do Sul A liderança ficou com Vespasiano Corrêa (84,10), seguido de Dois Irmãos das Missões (80,79) e Rondinha (80,26).

Derrubadas Há 2 horas Em Cidades Derrubadas lança Grupo de Atividade Física para pessoas acima de 60 Anos O objetivo desse grupo é promover a saúde e o bem-estar das pessoas com mais de 60 anos.