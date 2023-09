Grupo parlamentar Brasil-Líbano é aprovado pela CRE

Esperidião Amin apresentou relatório favorável à ideia de Nelsinho Trad, destacando a presença libanesa no Brasil - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta quinta-feira (14) a iniciativa do senador Nelsinho Trad (PSD-MS) pela criação do Grupo Parlamentar Brasil-Líbano ( PRS 65/2023 ). Falta agora apenas a chancela da Comissão Diretora do Senado para que o grupo seja efetivado.

O relator foi o senador Esperidião Amin (PP-SC), que destacou a expressiva presença de descendestes de libaneses no Brasil.

— OBrasil é lar da maior diáspora libanesa no mundo. Estima-se em 10 milhões o número de pessoas de origem libanesa no Brasil. Por outro lado, há hoje cerca de 20 mil brasileiros vivendo no Líbano — sublinhou.

Na justificativa, Trad também as relações comerciais entre os dois países, lembrando que o Brasil importa, de modo destacado, adubos e fertilizantes

químicos, e exporta para o Líbano alimentos, com destaque para açúcares, café e carne.