Chico Rodrigues defende mais incentivos à adesão de jovens à educação profissionalizante

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (13), o senador Chico Rodrigues (PSB-RR), destacou a questão da falta de acesso à educação profissional de qualidade e as consequências dessa deficiência para o mercado de trabalho. O parlamentar ressaltou a importância da juventude na construção do “futuro do Brasil”, enfatizando que nessa “fase da vida”, os jovens atingem o auge de seu vigor físico e intelectual, enquanto o cenário atual não é promissor.

—As taxas de desemprego da população de 18 a 24 anos são o dobro da média do país. Deixá-los fora da escola ou sem emprego é, portanto, mais do que um desperdício, é um verdadeiro crime contra eles e contra a própria sociedade — argumentou.

O parlamentar ressaltou que existe no país uma baixa adesão aos cursos profissionalizantes. Segundo dados apresentados por ele, no ano passado, o número de matrículas foi inferior às metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação (PNE), revelando a necessidade urgente de uma revisão na política educacional do país.

Chico Rodrigues apresentou também dados de um estudo recente, que revelou que 82% dos empregadores não encontram jovens qualificados para preencher as vagas de trabalho disponíveis. O senador lembrou que o Projeto de Lei 2.333/2022 , de autoria dele, em tramitação na Casa, propõe a criação da política nacional de educação para o emprego, que visa criar mais oportunidades para os jovens.

— O PL determina que o poder público faça um mapeamento de vagas não preenchidas no mercado de trabalho por falta de mão de obra qualificada, bem como elabore um plano nacional quinquenal para a educação. A partir desse plano nacional, estados e municípios poderão elaborar planos locais, que deverão estar disponíveis para consulta na internet — concluiu.