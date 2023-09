Paim diz que redução da jornada de trabalho é importante para o Brasil

O senador Paulo Paim (PT-RS) afirmou, em pronunciamento nesta quinta-feira (14), que a discussão da redução da jornada de trabalho é um tema de extrema importância para o Brasil. O parlamentar ressaltou que a diminuição do tempo de trabalho não significa perda salarial e nem prejuízo por parte do empregador.Segundo Paim, estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) mostra que a redução de 44 para 40 horas semanais poderia gerar mais de 3 milhões de novos postos de trabalho.

— Essa proposta não apenas é viável, mas pode ser um elemento fundamental para a geração de emprego e renda. A questão é importante, este debate tem um grande significado na linha do bem-estar dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Ela pode ser a chave para restabelecer o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, uma conquista que todos nós almejamos.

O parlamentar ressaltou que o assunto está ganhando força ao redor do mundo, com vários países testando modelos de quatro dias de trabalho semanais. Paim afirmou que os resultados têm sido positivos, com o aumento da produtividade e da qualidade de vida, dando um espaço maior para a formação técnica dos trabalhadores. Segundo o senador, cerca de 40 empresas brasileiras também estão experimentando essa mudança.

— O Brasil precisa de novas oportunidades de trabalho digno e podemos alcançar isso, mantendo a remuneração e a produtividade crescendo por parte dos trabalhadores sem nenhum prejuízo nem para empregado nem para empregador. Especialistas afirmam que o futuro do trabalho é a redução da jornada. Se queremos que o Brasil cresça e se desenvolva, precisamos pensar em uma jornada mais curta e, ao mesmo tempo, temos que pensar no preparo, na formação, que eu chamo de campo da educação, principalmente o ensino técnico, profissional.