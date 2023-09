Esperidião Amin propõe que Plenário discuta sobre clima e desastres naturais

O senador Esperidião Amin (PP-SC) anunciou hoje, em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (13), a intenção de apresentar um requerimento para a realização de uma audiência pública para debater o clima e os desastres naturais que afetam o Brasil e o mundo. O parlamentar destacou a importância de discutir e atualizar medidas de prevenção e proteção à população diante das mudanças climáticas cada vez mais intensas.

— Não estou pedindo a criação de uma nova Comissão, mas a realização de uma sessão de debates que reuniria órgãos estaduais, órgãos federais e comunidades para avaliar o que podemos fazer para alinhar objetivos e talentos no sentido de, em primeiro lugar, prevenir e, como ainda me parece que são inevitáveis, reduzir danos da maneira mais inteligente e eficiente possível — enfatizou.

Amin ressaltou que esta não é a primeira vez que ele propõe a discussão deste tema no Senado. Ele lembrou que, em agosto de 1997, solicitou a criação de uma Comissão Especial para debater o fenômeno El Niño. Segundo o senador, o colegiado chegou a apresentar um relatório com as principais necessidades e medidas de prevenção de catástrofes ambientais. Agora, 26 anos depois, o senador acredita que é hora de voltar a discutir o tema.

— Sinto que há a necessidade de não repetir o trabalho já feito, mas de atualizar aquele trabalho, porque as circunstâncias climáticas pioraram consideravelmente [...]. A Defesa Civil de Santa Catarina evoluiu muito. Os instrumentos, especialmente digitais, disponíveis pela internet e pelos meios eletrônicos, são hoje muito mais numerosos, mas eu acredito que uma sessão de reflexão sobre o que podemos fazer para atualizar a prevenção e a proteção à população brasileira seria muito oportuna — concluiu.