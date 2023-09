Criação do grupo parlamentar Brasil-União Europeia é aprovada na CRE

Esperidião Amin sublinhou a importância do comércio com a União Europeia - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta quinta-feira (14) a iniciativa do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) de criar o grupo parlamentar Brasil-União Europeia ( PRS 57/2023 ). O projeto de resolução que cria o grupo parlamentar determina a iniciativa de diplomacia parlamentar se dará por meio devisitas parlamentares, e da realização de congressos econferências.

O relatório foi feito pela senadora Teresa Cristina (PP-MS) e lido pelo senador Esperidião Amin (PP-SC). O texto destaca a forte relação comercial existente entre Brasil e UE, que tem o potencial de crescer ainda mais caso seja implementado o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia.

— As relações econômicas são de imensa relevância para ambos os lados. A UE é hoje o segundo maior parceiro comercial do Brasil e, para a UE, o Brasil é o 12º parceiro comercial — destacou Amin, observando que a UE representa hoje 15% do comércio internacional brasileiro.

A criação do grupo parlamentar Brasil-UE segue agora para análise da Comissão Diretora do Senado.