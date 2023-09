Senado terá frente parlamentar mista pelo fortalecimento da Embrapa

O Senado aprovou, nesta terça-feira (12), a criação da Frente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária(Embrapa). O projeto de resolução que cria a frente parlamentar ( PRS 67/2023 ), do senador Nelsinho Trad (PSD-MS), foi aprovado em regime de urgência e segue para a promulgação.

O texto havia sido aprovado pela Comissão de Agricultura (CRA) em julho, com a relatoria da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS). No Plenário, foi relatado pelo senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), que atribuiu à Embrapa a evolução do Brasil na produção de alimentos. De acordo com o senador, nos últimos 40 anos, o país saiu da condição de importador líquido para se tornar grande provedor para o mundo.

— A produção cresceu mais de 580%, ao passo que a área plantada cresceu apenas 140%, o que representa aumento de produtividade e, portanto, relevante contribuição para a preservação dos recursos naturais e para garantia da produção sustentável. Essa extraordinária conquista não teria sido possível sem o trabalho incansável de pesquisa de inovação e domesticação de culturas desenvolvido pela Embrapa.

Qualquer senador ou deputado federal poderá participar da frente, que terá como objetivos: