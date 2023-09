Styvenson alerta para insegurança no Rio Grande do Norte

O senador Styvenson Valentim (Podemos-RN) alertou, em pronunciamento nesta terça-feira (12), sobre a insegurança no Rio Grande do Norte. Para ele, de nada adianta o governo do estado investir em propaganda se nada fizer para melhorar a segurança pública do estado, para atrair investimentos e turistas, além de combater a criminalidade na região.

Styvenson lembrou os ataques de facções criminosas que aterrorizaram a população e paralisaram os serviços públicos, gerando prejuízos na economia e na educação.Naopinião do parlamentar,diante desse quadro preocupante de violência, é fundamental que o gestor público tenha um diagnóstico concreto da situação das áreas mais vulneráveis. Ele também apontou que recursos destinados à segurança pública estão parados no Ministério da Justiça por falta de projetos e falta de competência do governo do estado.

— Comércios são fechados mais cedo, aulas são encerradas mais cedo, ônibus param de circular nas linhas, pelo simples fato de não ter um plano organizado, de ter uma estratégia organizada para combater a criminalidade e as facções. Aquelas facções que aterrorizaram o Rio Grande do Norte há meses não abandonaram o estado, não. Não foram para Alagoas, não foram para Paraíba, não foram para o Ceará. Tão lá, se nutrindo da fraqueza do estado do Rio Grande do Norte — lamentou.

O senadorcitoutambémdadosde relatório produzido por uma ONG mexicana e publicado no jornal britânicoDaily Mailque mostram Mossoró como a cidade mais violenta do país e 11ª mais violenta do mundo. De acordo com o estudo, são 63 homicídios anuais para cada 100 mil habitantes. O relatório também apontou a capital do estado, Natal, como a sexta cidade mais violenta do país e a 28ª do mundo, ao registrar 569 homicídios em 2022.