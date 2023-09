Kajuru informa maior punição dos envolvidos com a máfia das apostas

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) destacou, em pronunciamento nesta terça-feira (12), que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) ampliou as punições aplicadas pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) aos envolvidos na máfiadasapostaseletrônicas.Ele ressaltou que as penalidades eram restritas ao território nacional, mas foram estendidas para os países vinculados à entidade esportiva.

— Em seusite,a FIFA listou os 11 jogadores punidos no âmbito esportivo brasileiro, com penas que variam de 360 dias de suspensão até o banimento do futebol, que é a punição que prefiro. Três jogadores foram eliminados do futebol em todo o mundo: Gabriel Tota, Matheus Gomes e Ygor Catatau. Estão suspensos por prazos que variam de 360 a 720 oito jogadores: Moraes Rodrigues, Paulo Miranda, Mateusinho, André Queixo, Paulo Sérgio, Fernando Neto, Kevin Lomónaco e Eduardo Bauermann — informou.

O senador ressaltou o papel fundamental do Ministério Público do Estado de Goiás para desvendar o esquema de manipulação de resultados de jogos de futebol. O MP goiano realizou a operação Penalidade Máxima, que identificou tanto os apostadores que aliciaram atletas quanto os financiadores dos jogadores que se permitiram envolver em irregularidades nas apostas dossitesconhecidos comobets.

Além disso, o senador alertou para a investigação de dois brasileiros que atuam no exterior, Luiz Henrique, do Betis da Espanha, e Lucas Paquetá, do West Ham da Inglaterra, que foram acusados de terem recebido cartões amarelos em jogos por conta de apostas realizadas por pessoas próximas a eles.

— As federações inglesa e espanhola abriram investigações contra os dois brasileiros. Agora é aguardar se resultarão ou não em punição. Se positivo, as confederações poderão pedir ampliação territorial da pena e a Fifa estendê-la em nível mundial. Sinceramente, torço para não ter de constatar que o Brasil - país com mais jogadores de futebol espalhados pelo mundo - venha a se tornar conhecido, também, como exportador de ilegalidades no campo das apostas esportivas. Seria lamentável! —­ declarou.