Carlópolis, no Paraná, recebe o título de Capital Nacional da Goiaba de Mesa

Foi publicada noDiário Oficial da União(DOU) nesta terça-feira (12) a Lei 14.672 , que confere ao município de Carlópolis (PR) o título de Capital Nacional da Goiaba de Mesa. A norma é oriunda do projeto de lei (PL) 6.573/2019 , aprovado pelo Senado em 16 de agosto. A proposta foi relatada pelo senador Flávio Arns (PSB-PR) na Comissão de Educação e Cultura (CE).

Em seu parecer, Arns relata que acultura da goiaba em Carlópolis foi introduzida por imigrantes japonesese é praticada com o emprego de técnicas que rendemprodutividade ao longo de todo o anoeeliminama necessidadede pesticidas no controle de pragas.O parlamentar destaca que"afruta da região recebeu o Selo de Indicação Geográfica do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), sendo cultivada por mais de 60 produtores, que se dedicam exclusivamente à atividade".