Confúcio Moura destaca importância da educação do futuro para o país

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (11), o senador Confúcio Moura (MDB-RO destacou a importância da educação do futuro para o desenvolvimento do país. Ele ressaltou que o país está entre os piores colocados no ranking de qualidade educacional mundial e alertou que é preciso romper com a mesmice, o atraso e o retrocesso que têm se tornado comuns.

— A educação brasileira passa por um dos mais delicados momentos da sua história. Foi um dos setores que teve uma rotina mais fortemente afetada pela pandemia da covid-19. Com toda a certeza estamos diante de uma situação de retrocesso e desaceleração de importantes mudanças no sistema educacional brasileiro. É um momento bastante adequado para reavaliar como a educação tem sido tratada no Brasil, os erros e acertos na condução do processo educacional — disse.

Segundo Confúcio, a educação do futuro deve estar preparada para lidar com o rápido avanço do conhecimento, que torna obsoletos conhecimentos, profissões e métodos pedagógicos. Ele enfatizou que a escola do futuro deve ser uma nova escola, com um novo pensamento e focada em resolver os problemas que ameaçam a humanidade, como as mudanças climáticas, a desigualdade social, a pobreza, o desemprego estrutural e os riscos e vantagens da inteligência artificial.

O senador também disse que apresentou sugestões aos prefeitos de Rondônia, para o aperfeiçoamento e avanço da qualidade da educação. Entre as propostas estão a escolha de secretários de educação com experiência comprovada em gestão, a valorização e capacitação dos profissionais da educação, a escolha criteriosa de diretores de escolas e a implantação de escolas em tempo integral.

—A educação é a base de toda a produtividade, é saúde, é segurança. A educação é desenvolvimento real e melhoria de qualidade de vida. Precisamos nos conscientizar que a educação deve ser alçada a um dos níveis mais altos das nossas prioridades. Deve ser uma política de Estado e não de um governo, que passa muito rapidamente, em razão de que a educação de qualidade para todos é, sobretudo, sinônimo de igualdade de oportunidades —concluiu.