Paim lamenta tragédia causada pela chuva no RS

O senador Paulo Paim (PT-RS) lamentou, em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (11), a tragédia causada por umcicloneextratropical que atingiu o Rio Grande do Sul na semana passada.O parlamentar afirmou que o número de mortes causadas pelas chuvas e enchentes subiu para 46, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil nesta segunda:

— Já são mais de 340 mil pessoas afetadas em 92 municípios, principalmente no Vale do Taquari. E 46 pessoas seguem desaparecidas, 25 mil continuam fora de suas casas. A tragédia deixou cerca de 924 feridos. Até o momento, três mil moradores foram resgatados. Oito trechos continuam bloqueados totalmente ou parcialmente em sete rodovias. Algumas pistas seguem alagadas, cidades ainda alagadas.

Paim destacou que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, esteve no Rio Grande do Sul com uma comitiva de oito ministros de Estado e anunciou a liberação de R$ 741 milhões para auxiliar no socorro. O parlamentar ressaltou ações emergenciais tomadas pelo governo, como a criação de uma sala de situação permanente de crise, com dez ministérios trabalhando em força-tarefa. Segundo Paim, o governo está enviando R$ 800 por pessoa desabrigada às prefeituras, além de 20 mil cestas de alimentos enviadas pelo Ministério do Desenvolvimento e 15 mil kits de medicamentos enviados pelo Ministério da Saúde.

O senador afirmou que a Marinha e Exército forneceram botes de resgate, aeronaves e tratores, além de 450 profissionais para trabalharem de forma permanente nos resgates. Paim também destacou que o Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, está com uma estrutura especial para socorrer as vítimas.

O parlamentar ressaltou que o governo estadual também está trabalhando para amenizar a tragédia e adotou uma série de medidas, entre as quais a liberação de R$ 1 bilhão de crédito para a reconstrução das cidades atingidas.