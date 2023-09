Chuvas Causam Grandes Perdas em Pecuária, Agricultura e Infraestrutura no Rio Grande do Sul

Um relatório preliminar divulgado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) do Rio Grande do Sul revela grandes perdas relacionadas à infraestrutura, produção primária, pecuária e pastagens devido às fortes chuvas que atingiram o estado nos primeiros dias de setembro.

De acordo com o informe, na pecuária, foram registradas a morte de 29.356 animais, incluindo bovinos de corte e de leite, suínos e aves. Além disso, 370 caixas de abelhas e 35,5 toneladas de peixes foram perdidas, afetando 346 produtores. A produção não coletada de leite alcançou 327,3 mil litros, prejudicando 813 produtores.

No que diz respeito à infraestrutura, cerca de 4.456,8 quilômetros de estradas vicinais foram afetados, causando problemas de escoamento da produção em 197 comunidades. Além disso, houve danos em 1.192 casas, 621 galpões, 12 armazéns, 116 silos, 25 estufas de fumo, 25 estufas/túneis plásticos para horticultura, 128 açudes (piscicultura/irrigação), 53 aviários e 45 pocilgas.

No setor de produção primária, houve perdas significativas, principalmente nos cultivos de grãos, frutas, olericultura e fumo. O milho e o trigo foram particularmente afetados, resultando em grandes áreas e volumes de produção perdidos. Vários cultivos frutícolas, como laranja e uva, também sofreram perdas consideráveis.

A pecuária também foi afetada devido às perdas na produção de forragens, afetando a produção de carne e leite. Um total de 1.880 hectares de pastagem nativa, 10.730 hectares de pastagem cultivada e 50 hectares de silagem foram atingidos, prejudicando 1.022 produtores. Houve também perda de 35,5 mil pés de eucalipto.

A região mais gravemente atingida foi a de abrangência do Escritório Regional da Emater/RS-Ascar Lajeado, devido à cheia do rio Taquari, que causou danos na infraestrutura, paisagens naturais inundadas e prejuízos ao turismo rural na área.

Além disso, agroindústrias familiares, como a Lansing em Arroio do Meio, tiveram suas estruturas danificadas, resultando em perdas de estoques de produção e insumos para a próxima safra. Também houve impactos em comunidades quilombolas, como em General Câmara, onde famílias foram retiradas devido à inundação.

Os dados referentes a localidades que ainda não puderam ser acessadas serão incluídos em um relatório final a ser publicado em breve. As autoridades estão trabalhando para avaliar o alcance total dos danos e buscar soluções para apoiar os produtores e comunidades afetadas.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.

■ Mensagens de reflexão no WhatsApp:

Clique aqui e receba as mensagens de reflexão do programa Estação Província