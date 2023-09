Gurias do Yucumã Estreiam com Vitória no Campeonato Gaúcho Sub-17

O time das Gurias do Yucumã, com sede em Tenente Portela, fez uma estreia de sucesso no Campeonato Gaúcho Sub-17 ao vencer o Vidal Pro de Porto Alegre pelo placar de 4 a 1. A partida, que marcou o início da competição para o time local, teve como artilheiras do Flamengo Carol, Anelise, Nadine e Lara, enquanto o gol adversário foi marcado por Maria.

Com essa vitória, o Flamengo está em segundo lugar no Grupo B, somando 3 pontos, os mesmos do Grêmio, mas com saldo de gols inferior. A primeira fase do campeonato é disputada em turno único, com as equipes competindo dentro de seus grupos. As duas equipes que se classificarem em primeiro e segundo lugares de cada grupo avançarão para a segunda fase (semifinal).

Na segunda fase, as quatro equipes classificadas se dividirão em dois grupos, enfrentando-se em jogos de ida e volta para disputar uma vaga na terceira fase (final). O desempenho das Gurias do Yucumã na estreia é um promissor começo na busca pelo título do Campeonato Gaúcho Sub-17.

