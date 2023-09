Acidente de Trânsito Envolvendo Três Veículos em Três Passos na Madrugada

Um acidente de trânsito que envolveu três veículos foi registrado no início da madrugada desta sexta-feira, dia 8, na cidade de Três Passos. O incidente ocorreu por volta da 1h na rua General Daltro Filho, localizada no centro da cidade.

De acordo com informações preliminares, um Fiat Palio com placas de Porto Alegre e um VW Gol com placas de Bom Progresso estavam estacionados próximos ao prédio de uma antiga escola de idiomas quando foram violentamente atingidos na traseira por um terceiro veículo não identificado. O impacto resultou no deslocamento dos veículos para a calçada.

A Brigada Militar foi acionada para o local do acidente, e câmeras de segurança nas proximidades poderão auxiliar a polícia na identificação do motorista responsável, que deixou o local após a colisão. As autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente.