Região de Tenente Portela se Mobiliza em Campanhas de Solidariedade para Auxiliar Vítimas das Enchentes no Vale do Taquari

A região de Tenente Portela está unindo esforços em uma série de campanhas de solidariedade para arrecadar donativos e recursos a fim de auxiliar as vítimas das recentes enchentes no Vale do Taquari. Diversas iniciativas estão em andamento para prestar apoio àqueles afetados pela tragédia.

A Estação Rodoviária de Tenente Portela serve como um ponto de arrecadação de donativos que serão enviados à região atingida. A empresa Ouro e Prata está colaborando no transporte desses donativos até o local.

Os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela, em colaboração com a empresa Noroeste Pisos, partiram para o Vale do Taquari para ajudar nas buscas por desaparecidos e na limpeza das cidades afetadas. O grupo permanecerá no local pelo tempo necessário e conta com alojamento para sua estadia.

Um grupo de empresários liderados por Anderson Braucks está conduzindo uma campanha de arrecadação de recursos. As doações podem ser feitas via PIX para o número (55) 99945-5675, que corresponde ao telefone de Anderson. Até o momento, o grupo já arrecadou cerca de R$ 50 mil. Os recursos serão utilizados de acordo com as orientações da Defesa Civil, visando uma aplicação assertiva para atender às necessidades emergenciais.

Embora não haja mais necessidade imediata de água, alimentos e roupas, a região está buscando voluntários para auxiliar na limpeza e fornecer mão de obra para a recuperação das cidades. Além disso, há demanda por voluntários para serviços de atendimento imediato, como a preparação de alimentos para as pessoas desalojadas. A solidariedade da região de Tenente Portela é fundamental nesse momento de reconstrução das comunidades atingidas pelas enchentes.