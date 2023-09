Audiência Pública em Tenente Portela Discute a Possibilidade de Instalação de Instituto Estadual Farroupilha na Região

Uma audiência pública realizada nesta manhã no Centro Cultural de Tenente Portela, liderada pelo deputado estadual Jeferson Fernandes, PT, abordou a viabilidade da instalação de uma unidade do Instituto Estadual Farroupilha na região. O deputado propôs a criação de um instituto federal nas proximidades da Terra Indígena do Guarita.

De acordo com o deputado, o momento atual é propício para direcionar ações federais que beneficiem a região. Ele ressaltou a existência de um projeto de expansão dos Institutos Federais Farroupilhas no país, destacando a importância dessas instituições como catalisadores do desenvolvimento humano e social nas comunidades onde estão presentes. Jeferson Fernandes enfatizou que essa é a visão desejada para os jovens e para o desenvolvimento da região em questão. A audiência pública reuniu lideranças locais e representantes da comunidade para discutir os potenciais benefícios da instalação do Instituto Estadual Farroupilha na área.