Acampamento Farroupilha de Tenente Portela começa na próxima semana

O 12º Acampamento Farroupilha de Tenente Portela inicia na próxima terça-feira, 12 de setembro nos entornos da Praça dos Imigrantes no Centro de Tenente Portela. O evento vai se prologar até o próximo dia 20 de setembro com uma intensa programação artística e cultural. O evento deste ano é organizado pelo CTG Sentinela da Fronteira.

A abertura ocorrerá às 15 horas do primeiro dia do evento. Para as 18 horas está marcada a Ciranda e Entrevero que vai escolher a prenda e o peão que serão os símbolos desta edição do evento. O primeiro dia também será marcado pela realização do primeiro fandango, que está marcado para as 21 horas, com o Grupo Manotaço.

Na quarta-feira, 13, ocorre a partir das 13h30min o 3º Entrevero das APAES, que vai ser organizado pela APAE de Tenente Portela que vai receber entidades de outros municípios da região. Para as 20h desse segundo dia de acampamento está marcado a 4ª edição do Gaitaço da Rádio Província. Neste ano o evento contará com a participação de diversos artistas regionais e um show com o Grupo Os Tauras.

A programação prevê para a quinta-feira, a partir das 13h30min o Fandango da Terceira Idade com animação do Grupo Marcação Galponeira. Durante a noite, às 19 horas, ocorre apresentação das invernadas artísticas do CTG Sentinela da Fronteira e do CTG Guardiões da Fronteira de Tenente Portela.

A noite será encerrada com fandango com Giba e Melkis.

Na sexta-feira, 15, as atrações começam na parte da manhã, com a programação Resgatando as Brincadeiras com as escolas séries iniciais, marcado para às 8h30min. A programação recomeça na tarde, às 14h, com o mesmo evento. Durante a noite, a partir das 20 horas, inicia o 6º Grito Farroupilha e Fandango com a Banda Essência da Noite.

No sábado, 16 de setembro, às 14h, ocorre a Gincana de integração entre ranchos. Para às 19 horas estão agendadas apresentações de invernadas artísticas dos CTGs Sentinela da Fronteira e Guardiões da Fronteira. Logo depois ocorre show com a cantora Marines Siqueira, seguido de mais um fandango.

Para o domingo ocorre Missa Crioula às 8h30min. Às 14 ocorre integração de invernadas artísticas. Durante a noite de domingo ocorre fandango com o grupo Marcação Galponeira. Na segunda-feira segue a programação resgatando as brincadeiras durante todo o dia, desse vez para os alunos de Ensino Médio. Para a noite de segunda-feira ocorre Sessão Solene da Câmara Municipal de Vereadores. A noite também será marcado pelo concurso culinário.

O penúltimo dia do Acampamento Farroupilha, terça-feira, 19, ocorre com o 1º Grito Farroupilha Estudantil Municipal. Às 19 horas ocorre apresentação das invernadas do CTG Sentinela da Fronteira, CTG Guardiões da Fronteira e APAE de Tenente Portela. O fechamento do dia ocorre com mais um fandango, agora com Renan e Grupo Ronda Gaúcha.

No último dia, quarta-feira, 20, às 10h ocorre Rodeio de Vaca Parada, às 13h ocorre a cerimônia de agradecimento e às 16h Desfile dos Cavaleiros e encerramento oficial.