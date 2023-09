Paulo Pimenta diz que 7 de Setembro é do povo brasileiro

O ministro-chefe da Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, disse, nesta quinta-feira (7) antes do início do desfile cívico militar do Dia da Independência, em Brasília, que a data representa a devolução ao povo brasileiro do 7 de setembro, como uma data de toda nação.

"Hoje é dia de devolver ao povo brasileiro do 7 de setembro, como uma data de toda nação, de reafirmar a data de nossa independência, da nossa soberania, da democracia e é o um momento de união e de reconstrução. E das Forças Armadas, enquanto instituições de Estado, as instituições todas funcionando normalmente, para que a gente possa restabelecer o ambiente de normalidade democrática no país".

De acordo com o ministro Paulo Pimenta, na mensagem que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer transmitir para o povo brasileiro, para que este compartilhe hoje "o momento de afirmação do compromisso com a democracia, a soberania e da união" relembrando o pronunciamento oficial do Presidente da República, em rede obrigatória de emissoras de televisão e rádio,na noite de quarta-feira (6).

GDF

Sobre a segurança pública do evento, o ministro-chefe da Secom PR, Paulo Pimenta, declarou que todas as solicitações do governo federal estão sendo atendidas pelo governo do Distrito Federal, por meio das forças, policiais, e com apoio da Força Nacional de segurança pública, solicitada pelo GDF e autorizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)."Tudo aquilo que foi demandado, termos de organização e foi solicitado pela organização do evento, funcionou dentro do planejamento".

Por fim, Pimenta disse esperar por um desfile bonito com a mobilização dos participantes e do publico, estimado em 30 mil pessoas, pela Secom.