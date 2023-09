Comissão de Esporte debate políticas para combater racismo no futebol

A Comissão de Esporte (CEsp) faz na quarta-feira (13), às 10h30, uma audiência pública interativa para debater as políticas necessárias à prevenção e à repressão ao racismo no futebol.

O debate é promovido por iniciativa do senador Jorge Kajuru (PSB-GO), vice-presidente da comissão. Na avaliação do parlamentar, “os deploráveis ataques racistas contra o jogador brasileiro Vinícius Junior, na Espanha, enquanto atuava em campo pelo Real Madrid, demonstram que o racismo exige soluções efetivas, pois se trata de um mal disseminado mundo afora”.

Kajuru ressalta ainda que, no Brasil, “não há como negar a existência de leis sobre o assunto, e que o combate ao racismo talvez deva se ater ao cumprimento dos dispositivos legais já existentes, com a devida responsabilização dos culpados, ou seja, cumprir a efetividade das leis”.

Para ele, não restam dúvidas de que é necessário punir os atos racistas dentro e fora dos estádios. “O que percebemos neste momento, contudo, é justamente a falta de punição, bem como a falta de responsabilização dos envolvidos, dos clubes e das federações”, ressalta o parlamentar no requerimento de realização da audiência pública ( REQ 3/2023 - CEsp ), que também é assinado pelo presidente do colegiado, senador Romário (PL-RJ). Kajuru afirma ainda que os atletas negros sofrem danos psicológicos que afetam diariamente o rendimento esportivo. Para que isso seja resolvido, sustenta, é preciso que o combate ao racismo se torne um problema coletivo, que envolva os clubes, os torcedores e os patrocinadores.

Para o debate, foram convidados o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues Gomes; o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, José Perdiz de Jesus; o diretor-executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, Marcelo Medeiros Carvalho; o técnico de futebol Roger Machado Marques; o jornalista Paulo Cesar Vasconcellos; o professor Bruno Otávio de Lacerda Abrahão, da Universidade Federal da Bahia; e representantes dos Ministérios do Esporte e da Igualdade Racial. A comissão ainda aguarda a confirmação de todos os convidados.

A audiência pública será na sala 13 da Ala Alexandre Costa.