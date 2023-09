Equipe Sub-17 do Flamengo estreia no Gaúchão Feminino Sub-17

A equipe Sub-17 do Flamengo entra em campo com grandes expectativas para sua estreia no Gaúchao Feminino Sub-17, enfrentando o Vidal Pró. O jogo acontecerá no estádio Artur Mesquita Dias, em Sapucaia do Sul, marcando o início da jornada da equipe rubro-negra na competição estadual.

O time do Flamengo integra o Grupo B da competição, que conta ainda com Grêmio e Elite. O Grêmio já entrou em campo no último sábado, conquistando uma vitória impressionante por 7 a 0 sobre o Elite. Agora, o Flamengo se prepara para enfrentar o Vidal Pró em uma partida de grande importância, visando sua caminhada rumo à semifinal.

Na fase inicial do Gaúchao Feminino Sub-17, as equipes se enfrentarão dentro dos grupos em partidas de turno único. Ao final das três rodadas, os dois melhores colocados de cada grupo avançarão para a fase semifinal, intensificando a competição e alimentando a esperança de todas as equipes de chegar à final e conquistar o título estadual.