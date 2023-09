São Paulo sedia Congresso Mundial de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial

Entre os dias 5 e 8 de setembro, São Paulo sedia o 55º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. O evento acontece junto à 32ª edição do Congresso Mundial da Associação Mundial de Sociedades de Patologia e Medicina de Laboratório (WASPaLM), reunindo renomados profissionais da área, no PRO MAGNO Centro de Eventos.

Entre congressistas, visitantes, palestrantes e expositores, são esperadas mais de 6 mil pessoas vindas do Brasil, América Latina, Estados Unidos, Europa e Ásia. São mais de 100 atividades entre conferências, mesas-redondas, estudo de casos clínicos com especialistas brasileiros e estrangeiros.

Além disso, o espaço do evento com mais de 4 mil metros quadrados, tem stands de 90 empresas expositoras e marcas do setor, comprometidas com as inovações do setor de laboratórios clínicos.

Entre os palestrantes das Conferências Magnas estão o presidente da Associação Mundial de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, Roberto Verna, abordando um assunto frequente nas manchetes dos jornais: dopping. Outros temas – não menos urgentes - que também são abordados nas Palestras Magnas: Cenário Atual e Controle das Pandemias no Mundo, com Denise Cardo, do Centers For Disease Control and Prevention (CDC); Metodologias dos testes diagnósticos em doenças hematopoiéticas, por Robert S. Ohgami, da Universidade de Utah e Os impactos da Inovação para a sustentabilidade do laboratório e para a experiência do cliente, com Krystin Poitier.

O presidente da SBPC/ML, Dr Fábio Brazão, reforça que os palestrantes foram cuidadosamente selecionados para que os temas sejam os mais atuais e inovadores. “Nós fazemos muitos eventos e cursos e temos visto uma demanda enorme por atualização. As tecnologias estão trazendo muitas mudanças, as exigências de qualidade são cada vez maiores e nós temos muitos aprendizados e experiências a trocar. Vai ser um evento incrível a todos que participarem”, ressalta.

A programação completa está no site do Congresso e no app.



Abaixo algumas das palestras:

Conferências Magnas:

Cenário Atual e Controle das Pandemias no Mundo: a Visão do Centers for Disease Control and Prevention (Denise Cardo)

Metodologias dos testes diagnósticos em doenças hematopoiéticas presente-futuro (Robert S. Ohgami);

Dopping ontem, hoje e amanhã (Roberto Verna - Presidente Eleito Waspalm);

Os impactos da Inovação para a sustentabilidade do laboratório e para a experiência do cliente (Krystin Poitier).

Conferências

Estado da Arte no Diagnóstico das Arboviroses

Novas tecnologias aplicáveis no dia a dia do Laboratório

Doença Residual Mensurável/Mínima na Leucemia Mieloide Aguda: Consensos, Inovação e Prática Clínica

NOVA RDC - Impacto da RDC 786 na Aplicação da Norma PALC

Novas ferramentas para diagnóstico e monitoramento do Mieloma Múltiplo

Inovação em Hematologia

Fusões e aquisições - como tornar seu laboratório atraente para o mercado?

Inteligência artificial em tempo real para suporte diagnóstico no atendimento de pacientes

Diagnostic Stewardship – tratamento de infecções guiado por antibiograma

Mesas-redondas:

Aportes en Tuberculosis

Moldando o futuro da Medicina Laboratorial por meio de Big Data Analytics

Interferência dos fatores pré-analíticos nos exames laboratoriais

Da solicitação à interpretação dos resultados

Laboratório em pediatria

Avaliação laboratorial das diarreias

Neoplasia de linhagem plasmocitária e o laboratório clínico

Ministério da Saúde - Importância da Codificaçãos dos Exames Laboratoriais para Saúde Pública

Resistência Bacteriana (AMR) no Brasil - panorama atual e perspectivas

Indicadores e o seu valor para laboratórios e para o mercado de saúde

Políticas em Saúde no Âmbito da Saúde Única

Gestão de Riscos no Laboratório Clínico: Abordagem prática

Hot Topics em endocrinologia laboratorial

Atualização em Microbiologia Clínica em 10 slides: o que é consenso e quais as dúvidas?

Atualização Diagnóstica em Parasitologia em 10 Slides

Hepatopatías Autoinmunes - Asociación Bioquímica Uruguaya (ABU)

Clínicos versus Microbiologistas - Perguntas e respostas - O que os clínicos esperam e o que a microbiologia pode oferecer?

Exames laboratoriais na Avaliação da Função Ovariana

Estudo prático do líquido cefalorraquidiano em 15 slides

Estado de Arte em Avaliação da Função Renal

Desafios Pré e Pós-Analíticos na era dos Testes Laboratoriais Remotos

Painéis moleculares sindrômicos

Atualizações no diagnóstico laboratorial das doenças autoimunes

Testes para emergências

Inovação – Saúde 4.0 a Saúde Digital Uma nova visão dos Serviços de Saúde

O Laboratório nas Doenças Tromboembólicas

Metagenômica na medicina diagnóstica

O papel da terceirização no laboratório clínico

Como construir intervalos de referência no laboratório

Organizações Infinitas: Como ser competitivo no mercado da medicina laboratorial?

Diagnóstico em Hanseniase

Avaliação laboratorial de distúrbios hemorrágicos com discussão de casos

Medicina de precisão em doenças hematológicas

Distúrbios da série vermelha

NGS na rotina diagnóstica

Papel do Laboratório Clínico na Segurança do Paciente

Estado da Arte em Auto-Imunidade

Armadilhas no Pós-Analítico

Estado da Arte no Diagnóstico das Infecções Fúngicas

Da Inteligência Artificial ao Big Data: o que podemos aplicar ao laboratório clínico?

Boas Práticas dos Sistemas de Informação de Laboratório

Modelos de Gestão de Laboratórios Clínicos, refletindo necessidades assistenciais e Comerciais

As neoplasias hematológicas na era das novas classificações

Atualização em Diabetes Mellitus

Validação de Métodos Qualitativos

Chat GPT na Educação Médica e na Medicina Laboratorial: oportunidades, riscos e desafios

Como enfrentar as dificuldades de acesso ao diagnóstico na América Latina?

Cenários não Habituais no Laboratório de Urgências

Sobre a SBPC/ML - A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial é uma associação de direito privado para fins não econômicos, fundada em 31 de Maio de 1944. Tem como finalidades congregar Médicos, portadores do Título de Especialista em Patologia Clínica/Medicina Laboratorial e Médicos de outras especialidades, regularmente inscritos nos seus respectivos Conselhos Regionais de Medicina, e pessoas físicas e jurídicas.