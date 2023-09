Previsão do tempo: Chuvas retornam a Tenente Portela e região com acumulados significativos

Os moradores de Tenente Portela e municípios vizinhos podem aproveitar o sol nesta tarde, já que a previsão do tempo indica um dia ensolarado e sem chuvas. No entanto, as condições meteorológicas devem mudar durante a noite, com a possibilidade de chuva retornar nesta quinta-feira.

A previsão meteorológica alerta que, para quinta-feira, são esperados acumulados de chuva que podem ultrapassar os 50 milímetros na região. Na sexta-feira, também existe a probabilidade de chuvas, com tendência a acumulados significativos.

Porém, uma notícia positiva é que o tempo deve firmar a partir da tarde de sexta-feira, dando uma trégua nas chuvas pelo menos até a virada de domingo para segunda-feira. Os moradores devem estar atentos às atualizações da previsão do tempo e tomar as precauções necessárias diante das condições climáticas adversas previstas para os próximos dias.

