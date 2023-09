Veneziano anuncia avanços nas obras da BR-230 na Paraíba

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) anunciou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (5), a continuidade nas obras de triplicação da BR-230 na Paraíba, após a assinatura da ordem de serviço pelo Ministério dos Transportes para dar seguimento ao projeto, incluindo o trecho que liga o município de Cabedelo a João Pessoa. O parlamentar destacou que o trabalho na rodovia estava paralisado, mas recebeu um impulso com a alocação de recursos oriundos da PEC da Transição ( PEC 33/2022 ), aprovada no Congresso Nacional.

— Aprovamos na Comissão de Infraestrutura com o valor de R$ 50 milhões, e fui ao senador Marcelo Castro [MDB-PI, relator-geral do Orçamento de 2023], inclusive documentadamente, e o senador, identificando a importância da BR-230, aportou mais outros R$ 83 milhões, perfazendo R$ 127 milhões para os 31 quilômetros. Mas não ficou por aí. Também levei ao senador o pedido para a BR-230, a sua triplicação de Cabedelo a João Pessoa, e ele distinguiu-nos com R$ 36 milhões, que se somavam a R$ 4 milhões que nós tínhamos pessoalmente destinado através de emenda de bancada — explicou.

Veneziano destacou que a conclusão da obra já é um "grande desafio superado" que irá beneficiar a população paraibana, facilitando o deslocamento de milhares de pessoas e contribuindo para a segurança nas estradas. Ele ainda enfatizou que a expectativa é de que seja entregue em 2026.

— Se Deus quiser, haveremos de ter esse cronograma cumprido rigorosamente para que, em 2026, essa execução possa estar sendo entregue. É fundamental, porque Campina Grande é uma cidade de 415 mil habitantes, mas confluem em torno dela, polarizados por ela, aproximadamente 1 milhão de pessoas, que diariamente se deslocam, muitas dessas vindo de Pernambuco, outras do Rio Grande do Norte [...] E eu falo com o coração cheio de emoções, com aquele sentimento de dever cumprido — concluiu.