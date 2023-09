Mourão esclarece importância da continência militar

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) destacou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (5), a Semana da Pátria e a importância da continência militar. Mourão ressaltou a necessidade de esclarecer sobre o gesto rotineiro entre os militares e que tem sido alvo de críticas na rede social.

De acordo com o senador, a continência é comum entre os militares e deve ser prestada inclusive aos adversários. Ele explicou que a origem remete à Idade Média, quando os cavaleiros levantavam as viseiras dos elmos para fitar e cumprimentar seus oponentes antes dos combates. O gesto, feito com a mão direita porque com a esquerda seguravam as rédeas das montarias, demonstrava respeito e humildade, disse.

Mourão enfatizou que negar a continência ao vencedor ou ao vencido é um gesto de arrogância, desfaçatez e de mau perdedor.

— Assistindo a toda a filmografia dos momentos finais da Segunda Guerra Mundial, é fato encontrar oficiais alemães receberem continências dos oficiais aliados quando se rendiam com suas tropas e eram correspondidos, ambos, com o histórico gesto da mão direita junto à têmpora. Naqueles momentos, os verdadeiros soldados reconheciam o valor de cada um como combatente adversário — lembrou.

Em sua fala, o senador também manifestou solidariedade à população gaúcha afetada pelas enchentes e destacou o papel do Exército no auxílio às vítimas.