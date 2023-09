Especialistas em prevenção à fraude lançam e-book sobre Pix

A popularização do Pix trouxe consigo uma mudança profunda no comportamento dos usuários. Segundo dados do Febraban - Federação Brasileira de Bancos, em 2020, mais de 50 bilhões de transações financeiras já aconteciam via mobile banking. Dois anos depois, esse número dobrou, chegando a 107 bilhões.

A chegada de um método instantâneo de pagamentos em meio a essa transição, consolidou a criação de um novo cenário econômico e trouxe novos desafios, principalmente para as áreas de prevenção à fraude.

Para tratar deste assunto, a Data Rudder, startup catarinense de inteligência de dados, especializada em soluções antifraude, está lançando o e-book “Desvendando as Fraudes Pix”.

O material oferece insights sobre as particularidades do método de pagamentos e disponibiliza às instituições financeiras ferramentas para fortalecer suas defesas diante da agilidade e praticidade da alternativa instantânea.

Destinado às empresas autorizadas pelo Banco Central a operar o sistema, o e-book explora desde a digitalização bancária - cenário que potencializou o surgimento do Pix, até a inclusão de tecnologias inovadoras no processo antifraude, como o uso de inteligência artificial e técnicas de aprendizado de máquina (AutoML).

No conteúdo, a empresa detalha como tem empregado essas tecnologias dentro do DeLorean Antifraude PIX, sua solução de data analytics especializada para essa modalidade de transação. A plataforma, que antes atendia apenas operações via cartão, precisou ser aprimorada para identificar as novas táticas de golpe e responder às características do Pix.

Funcionalidades como score de risco, criação de zonas seguras e detecção de contas laranja foram integradas ao sistema. Outro fator importante que precisou ser levado em consideração foi a agilidade na detecção das fraudes. O tempo de processamento atual da plataforma é de 80 milissegundos.

“Um dos principais atributos do Pix é a rapidez em que a transação é concluída. Mas isso não é só uma vantagem para o usuário, também é um recurso importante para o fraudador. Então, tivemos que nos adaptar e desenvolver um tempo de resposta adequado a essa realidade”, explica Rafaela Helbing, CEO da Data Rudder.

O material contou com a participação das fundadoras, Rafaela e Thais Nolasco; da Lead Data Scientist, Beatriz Lima; e do Tech Lead, Caio Mota. Os profissionais trouxeram uma visão especializada sobre o assunto, tornando o conteúdo informativo não só para as equipes de risco, mas também para o público geral, que é usuário desse meio de pagamento.

“O intuito deste e-book é propor uma visão ampla sobre os golpes, entendendo com clareza qual é a perspectiva dos usuários, dos fraudadores e das instituições financeiras nesse novo cenário transacional”, conclui Rafaela.

O e-book “Desvendando as Fraudes Pix” está disponível no link: lp.datarudder.com/ebookpix