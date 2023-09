Chuva obriga bloqueio da BR-386, principal ligação da Região Celeiro com Porto Alegre

Uma intensa chuva que atinge a Região Celeiro e outras partes do Rio Grande do Sul causou a elevação do nível das águas do Rio Taquari, resultando no bloqueio da BR-386, principal ligação rodoviária entre a Região Celeiro e a capital, Porto Alegre. O nível do rio se aproxima dos 30 metros, e várias cidades da região estão enfrentando sérias inundações.

A situação crítica na travessia entre Lajeado e Estrela, na BR-386, levou as autoridades, incluindo a Defesa Civil, a Polícia Rodoviária Federal e a concessionária CCR Via Sul, responsável pela via, a determinarem a interrupção do trânsito nessa importante rota de transporte.

Além disso, cerca de outros 20 pontos do trânsito no estado do Rio Grande do Sul também estão interrompidos, principalmente devido ao risco de deslizamento de encostas causado pelas intensas chuvas. Para manter a ordem no trânsito, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Comando Rodoviário da Brigada Militar estão em ação, auxiliando os motoristas e garantindo a segurança nas estradas afetadas pela situação climática adversa. A população da região está sendo orientada a tomar precauções e acompanhar as atualizações das autoridades sobre a situação.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.

■ Mensagens de reflexão no WhatsApp:

Clique aqui e receba as mensagens de reflexão do programa Estação Província