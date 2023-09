Armis nomeia Alex Mosher como diretor de receitas

A Armis, empresa líder em segurança e visibilidade de ativos, anunciou hoje a nomeação de Alex Mosher como diretor de receitas (CRO). Em seu novo cargo, Mosher supervisionará a função de vendas globais, que inclui Empreendimento nas Américas; Vendas Internacionais (regiões EMEA e APJ); EUA a nível federal; EUA a nível estadual, local e educação; Alianças Estratégicas; Vendas de Canal; Capacitação de Vendas Globais e funcionários relacionados, continuando o impulso em termos de crescimento de clientes que a Armis está vendo em todos os mercados.

"Estamos animados em construir nossa bancada executiva com integrantes incrivelmente talentosos e dedicados como o Alex", afirmou Yevgeny Dibrov, CEO e cofundador da Armis. "O Alex é um líder comprovado, que progride a partir daquilo que personifica, e, através do seu trabalho, demonstra os valores da Armis. Estamos orgulhosos de celebrar a sua conquistaàmedida que avança nessa função e estamos na expectativa da próxima fase de crescimento da Armis sob sua liderança".

"Estou honrado de atuar nesse cargo e ansioso para mergulhar na minha nova funçãoàmedida que a empresa segue nessa incrível jornada", afirmou Mosher. "Dado o complicado cenário cibernético atual, a Armis está em uma posição única para trabalhar com organizações globalmente a fim de combater as ameaças apresentadas pela superfície de ataques em constante expansão. Estou extremamente orgulhoso do sucesso da nossa equipe até o momento e ansioso pela nova evolução da Armisàmedida que provemos o serviço de segurança mais crítico aos nossos clientes, apoiando-os em sua jornada rumo a uma abordagem de defesa proativa e mais segura".

"A interligação entre vendas e marketing na Armis é muito importante, e espero continuar o sucesso da colaboração conjunta com nossa equipe global de entrada no mercado. As habilidades motivacionais, de liderança e mentoria do Alex, junto com sua profunda expertise na área que domina, ajudam consideravelmente a transformar toda a organização, e sua promoção a CRO é bem merecida. Estou ansioso para trabalhar mais com o Alex nos próximos anos e construir essa base excelente para um sucesso contínuo", comentou Conor Coughlan, diretor de marketing e representação da Armis.

"Estou muito contente de ver o Alex ocupar esse cargo para continuar o crescimento da nossa função de entrada no mercado", afirmou Brian Gumbel, presidente da Armis. "Sob sua liderança, estou confiante que nossa equipe superará constantemente as expectativas, atuando como um parceiro de confiança para nossos clientes e parceiros na sua jornada de transformação digital. Juntos, confrontaremos o cenário de ameaças cibernéticas em constante evolução, garantindo que os ambientes dos nossos clientes permaneçam seguros e resilientes".

A Armis ajuda a ver e proteger os ambientes operacionais de alguns dos maiores aeroportos e portos do mundo. A empresa garante que a infraestrutura crítica e os principais fabricantes possam estar online 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. A empresa também ajuda a salvar vidas, protegendo ativos médicos e ambientes de cuidado com o paciente em algumas das maiores organizações de prestação de saúde ao redor do mundo, e também protege entidades federais, estaduais e locais de criminosos cibernéticos, nações desonestas e atuantes prejudiciais.

Sobre a Armis

A Armis, empresa líder em visibilidade e segurança de ativos, fornece a primeira plataforma de inteligência de ativos unificada do setor, projetada para lidar com a nova superfície de ataque estendida criada pelos ativos conectados. As empresas da Fortune 100 confiam em nossa proteção contínua e em tempo real para ver com contexto total todos os ativos gerenciados e não gerenciados em TI, nuvem, dispositivos IoT, dispositivos médicos (IoMT), tecnologia operacional (TO), sistemas de controle industrial (ICS) e 5G. A Armis fornece gerenciamento passivo de ativos cibernéticos, gerenciamento de riscos e aplicação automatizada. A Armis é uma empresa privada com sede na Califórnia.

