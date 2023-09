Brasil celebra Dia Nacional dos Desbravadores em 20 de setembro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 14.665, de 2023, que cria o Dia Nacional dos Desbravadores. Celebrada anualmente em 20 de setembro, a data presta homenagem aos jovens adventistas do sétimo dia que desenvolvem serviços em prol de suas comunidades. O texto foi publicado noDiário Oficial da Uniãodesta terça-feira (5).

A nova norma é resultado do projeto de lei (PL) 3.936/2019, da Câmara dos Deputados, aprovado em julho pela Comissão de Educação (CE) em votação final . O relator da matéria na Casa foi o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

O dia 20 de setembro foi escolhido com base na comemoração do Dia dos Desbravadores em outros países. Formados por jovens adventistas entre 10 e 15 anos de idade, os clubes dos desbravadores existem desde 1950 e estão presentes em mais de 160 países. No Brasil, são cerca de 10 mil clubes com mais de 280 mil participantes.

Os desbravadores realizam ações como doação de roupas e alimentos, campanhas de combate às drogas, visitas a asilos e orfanatos. Em situações de calamidades e desastres naturais, eles auxiliam na prestação de socorro.

“Os clubes de desbravadores enfatizam a importância da educação, da saúde e do serviço à comunidade. Estimulam o crescimento integral dos jovens, preparando-os para serem cidadãos responsáveis e comprometidos com o bem-estar de todos”, explicaMourão no relatório.