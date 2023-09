Campanha com influenciadores zera estoque de novo celular

O smartphone Infinix NOTE 10 Pro chegou ao mercado brasileiro pela empresa Positivo Tecnologia. A empresa trouxe ao país a Infinix, marca da global Transsin Holding, considerada a terceira maior fabricante de celulares do mundo. Com objetivo de anunciar a chegada do novo modelo de smartphone , a estratégia de comunicação utilizada foi a realização de uma campanha de marketing de influência, que teve como objetivo tornar o item conhecido. Também ressaltou suas qualidades, assim como a autoridade das marcas no assunto.

Para isso, a Influency.me, empresa de marketing de influência, foi responsável por realizar a ação das parceiras Positivo Tecnologia e Infinix Mobile. O primeiro lançamento nacional contou com a contratação de 32 influenciadores de três segmentos: lifestyle, tecnologia e gamer.

“A publicidade tradicional nem sempre é humanizada. A apresentação dos produtos tem tom comercial, o que pode não transmitir confiança às pessoas que não conhecem determinada marca ou produto”, explica Rodrigo Azevedo, CEO da Influency.me.



Sobre a campanha

Para tornar o novo modelo de smartphone conhecido pelo maior número de pessoas, os influenciadores de lifestyle apresentaram a marca a seus seguidores de forma descontraída. Também era necessário comprovar a qualidade do aparelho e, aqui, entraram os influenciadores de tecnologia.

“Pessoas interessadas em comprar puderam ter a prova social de confiança por meio das análises e avaliações feitas pelos influenciadores de tecnologia em seus canais. São pessoas já conhecidas e com credibilidade validando o novo produto, o que foi essencial para a campanha”, conta o CEO da Influency.me.

Como o aparelho também possui configurações específicas para quem gosta de jogar no smartphone e precisa de maior processamento, influenciadores do nicho gamer puderam contar essa novidade ao seu público. “Usando esse gatilho, contratamos grandes nomes do nicho gamer, que testaram o celular com diversos jogos e comprovaram a alta capacidade de processamento oferecida”, avalia Azevedo.



Resultados da campanha

A campanha contou com todo apoio da equipe da Influency.me desde o planejamento, escolha e alinhamento com os influenciadores, gestão das parcerias até a contabilização dos resultados.

Mais de 100 conteúdos foram compartilhados pelos influenciadores contratados. Com aumento considerável do número de acessos ao site de vendas do aparelho, os acessos levaram ao esgotamento do estoque do smartphone. A campanha foi suspensa até ser realizada reposição do aparelho.

Para Rivelino Gama, diretor de Negócios, “a visão de performance da Influency.me foi um diferencial. A negociação deles com influenciadores é muito boa, além do envolvimento do time no sentido de entender a demanda e auxiliar o cliente a resolver todos os problemas”, afirma o executivo.



Sobre a Infinix



Criada em 2013, a Infinix é uma marca global de smartphones premium pertencente à Transsion Holdings, empresa de soluções de mobilidade, acessórios portáteis e eletroeletrônicos. Tem sede na cidade de Shenzhen, ações negociadas na Bolsa de Valores de Shanghai e é considerada a terceira maior do mundo em dispositivos celulares e também a sexta em fabricação de smartphones. A Infinix é licenciada no Brasil pela Positivo Tecnologia para desenvolver, fabricar e comercializar smartphones da marca no país. O portfólio de produtos da Infinix está disponível em mais de 40 países, principalmente da África, Oriente Médio, Ásia, América Latina e Europa Oriental. Para mais informações, visite o site global ou loja on-line exclusiva no Brasil. Visite os perfis da marca no Facebook, Instagram e TikTok.



Sobre a Influency.me



Lançada em 2018, a Influency.me é especista em Marketing de Influência. Por meio de uma metodologia própria denominada IMAP - Influencer Marketing de Alta Performance.

Com seu software, reúne dados de mais de 1 milhão de perfis de influenciadores digitais - por meio de search engine, mecanismo que visa encontrar o influenciador certo para cada ação, assim como workflow de campanhas, monitoramento e geração de relatórios. Além disso, oferece a opção full service em que uma equipe com expertise cuida de toda a estratégia.

Nos últimos três anos, a companhia cresceu cerca de 208%, finalizando 2022 com faturamento de mais de R$ 9 milhões. Com o propósito de criar conexões reais entre marcas e pessoas, disponibiliza gratuitamente cursos na Academia Influency.me e conteúdos ricos a fim de estimular o desenvolvimento da influência digital no país.