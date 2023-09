Hai Robotics adere ao Pacto Global das Nações Unidas

A Hai Robotics, fornecedora líder global de sistemas de robôs autônomos para manejo de caixas (ACR), tem orgulho de anunciar que aderiuàiniciativa Pacto Global das Nações Unidas — a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa voluntária do mundo.

A Hai Robotics se une a milhares de empresas em 160 países que se comprometeram em tomar medidas empresariais responsáveis para construir uma sociedade mais sustentável e inclusiva. A Hai Robotics se compromete a defender os Dez Princípios do Pacto Global da ONU e apoiar a ONU na concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A Hai Robotics também vai compartilhar uma comunicação anual sobre o progresso para demonstrar o seu empenho contínuo.

"Na Hai Robotics, vemos a sustentabilidade como essencial para acelerar o nosso crescimento de longo prazo e nos esforçamos em atuar como um cidadão corporativo responsável para com as partes interessadas", disse Richie Chen, fundador e CEO na Hai Robotics. "Estamos entusiasmados com nossa adesão ao Pacto Global da ONU em sua missão de acelerar a sustentabilidade corporativa. Como uma empresa que continua a sua expansão global, reconhecemos a importância crescente de incorporar cada vez mais as práticas ESG em nossa estratégia de negócios. Participar do Pacto Global da ONU é fundamental na melhoria dos nossos esforços de sustentabilidade durante o desenvolvimento de soluções de automação de armazéns."

A Hai Robotics está ativamente envolvida na redução de seu impacto ambiental por meio de práticas de negócios e métodos de produção sustentáveis. A Hai Robotics implementa ações em fornecimento sustentável para se responsabilizar em todas as etapas da cadeia de abastecimento, como o uso de madeira composta em embalagens. Com este novo compromisso, a Hai Robotics pode avaliar suas atividades ESG existentes e apoiar os clientes para garantir que estejam alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e criem um impacto positivo. Para obter mais informações sobre os esforços ESG e empenho da Hai, clique aqui para acessar o relatório anual de sustentabilidade.

Como a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, o Pacto Global da ONU consiste em mais de 15.000 empresas, 3.800 signatários não empresariais em mais de 160 países e de mais de 69 redes locais. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável consistem em 17 objetivos globais destinados a solucionar questões sociais e aprimorar a qualidade de vida até 2030, abrangendo cinco áreas principais: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias.

Sobre a Hai Robotics

A Hai Robotics, fornecedora líder global de sistemas de robôs autônomos para manejo de caixas (ACR), está empenhada em oferecer soluções de automação de armazéns flexíveis, inteligentes e eficientes por meio de tecnologia robótica e algoritmos de IA. A solução HaiPick, desenvolvida de forma independente em 2015, é a primeira solução ACR do mundo. A Hai Robotics é uma empresa global com mais de 1.000 projetos no mundo inteiro e que atende clientes em mais de 30 países e regiões. Temos escritórios que atendem aos Estados Unidos, Europa, Japão, Coreia do Sul, Sudeste Asiático e Austrália. Nós nos esforçamos para combinar experiência global com conhecimento local para oferecer aos nossos clientes soluções personalizadas e de qualidade. A Hai Robotics também participa do Pacto Global das Nações Unidas e adereàsua abordagem baseada em princípios para negócios responsáveis. Para saber mais sobre a Hai Robotics, visite www.hairobotics.com/

Sobre o Pacto Global das Nações Unidas

Como uma iniciativa especial do secretário-geral da ONU, o Pacto Global das Nações Unidas é um apelo às empresas do mundo inteiro para que alinhem suas operações e estratégias com os Dez Princípios nas áreas de direitos humanos, trabalho, ambiente e combateàcorrupção. A nossa ambição é acelerar e avaliar o impacto coletivo global das empresas, defendendo os Dez Princípios e cumprindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável por meio de empresas e ecossistemas responsáveis que possibilitam a mudança. Com mais de 15.000 empresas e 3.000 signatários não empresariais baseados em mais de 160 países e 69 redes locais, o Pacto Global da ONU é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo — um Pacto Global unindo empresas para um mundo melhor. Para mais informações, siga @globalcompact nas redes sociais e visite nosso site em unglobalcompact.org.

