Chega a 20ª edição do Mutirão da Catarata com inscrições abertas

O Mutirão de Catarata chega à 20ª edição, novamente realizado pelo Centro Comercial Aricanduva. Trata-se de uma ação social, com o encaminhamento de mais de 30 mil pessoas para cirurgia gratuita ao longo dos últimos anos. Poderão se inscrever pessoas com mais de 50 anos com algum grau de deficiência visual.

A inscrição pode ser feita diretamente no shopping até o dia 15 de setembro, das 10h30 às 21h, de segunda a sábado, e domingos e feriados, das 14h às 19h, na Alameda Vila Formosa, próximo às lojas Riachuelo e Di Gaspi. Para confirmar a participação, é preciso levar documento com foto e comprovante de residência. Caso a inscrição seja para terceiros, o responsável deve levar seu documento pessoal junto com os documentos do paciente. Não serão atendidos pacientes que sejam de outros municípios, somente da cidade de São Paulo - SP.

O 20º Mutirão da Catarata é promovido pelo Centro Comercial Aricanduva, com o apoio de BlueEye Oftamologia, Instituto Eye Hospital, Guillaumon Oftamologia, ICG Cirurgias e Instituto Cultural Gilson Barreto.

“Estamos muito ansiosos pela realização de mais uma edição do Mutirão da Catarata. É sem dúvida uma das mais incríveis ações sociais do Brasil não somente em termos de números, mas proporciona às pessoas afetadas pela Catarata retomarem suas atividades profissionais, impactando positivamente diversas famílias também”, exalta Marcos Sérgio de Oliveira Novaes, Superintendente do Centro Comercial Aricanduva.

"Essa ação é muito importante por duas razões principais: permite a uma grande quantidade de pessoas o tratamento de um problema de saúde que com o tempo pode se tornar muito grave. E mostra que a parceria entre a sociedade e o poder público pode enfrentar com sucesso uma série de desafios sociais", acrescenta o Vereador Gilson Barreto.

A doença

A catarata provoca o embaçamento do cristalino, uma parte do olho transparente e que funciona como uma lente que ajuda as imagens a se tornarem nítidas. Quando ele fica totalmente embaçado, provoca a cegueira. O processo de perda de visão pode demorar anos ou meses e atinge um ou os dois olhos.



Diretor do Instituto Eye Hospital, um dos realizadores do mutirão, e médico especialista em catarata há cerca de trinta anos, Jefferson Barreiro explica que, em caso de diagnóstico da doença, a cirurgia resolve em 99% das situações. "A catarata começa em qualquer fase da vida, mas o mais comum disparado é a partir da terceira idade", ressalta.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a enfermidade é a uma das causas de cegueira reversível no mundo. Afeta mais de 65 milhões de pessoas e causa perda de visão moderada a grave em mais de 80% dos casos.

"É um imenso prazer para o Shopping Aricanduva realizar o 20º Mutirão da Catarata. Uma iniciativa que faz a diferença na vida de milhares de pessoas. A cada ano aprimoramos nosso trabalho de atendimento aos idosos e nossa meta é continuar oferecendo essa grande oportunidade de tratamento ocular, contribuindo para melhorar a qualidade de vida da população. O Shopping Aricanduva sempre foi muito bem acolhido pela população e buscamos retribuir todo esse carinho, promovendo ações e eventos culturais, esportivos e sociais gratuitos e de qualidade", acentua Novaes.





Serviço:

Inscrições para 20º Mutirão da Catarata – Centro Comercial Aricanduva

Data: até 15 de setembro.

Horário: segunda a sábado, das 10h30 às 21h. Domingos e feriados, das 14h às 19h.

Endereço: Av. Aricanduva, 5555, Vila Matilde - SP.

Estacionamento gratuito.

Sobre o Centro Comercial Aricanduva

com estacionamento gratuito, é formado pelo Shopping Aricanduva, Interlar Aricanduva, voltado para o segmento moveleiro, e Auto Shopping Aricanduva, especializado em automóveis, motos, acessórios e serviços.

